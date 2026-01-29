DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Profil

HENSOLDT Aktie

83,20 EUR -1,50 EUR -1,77 %
Marktkap. 10 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

21:41 Uhr
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Hensoldt hält sie für immer noch recht hoch bewertet./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,17%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

21:41 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

