HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Hensoldt hält sie für immer noch recht hoch bewertet./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,30 €
|Abst. Kursziel*:
8,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,17%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
