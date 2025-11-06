DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Quartalszahlen geben den Takt vor

06.11.25 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
10,19 EUR -1,66 EUR -13,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
31,80 EUR -0,73 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,02 EUR 3,13 EUR 7,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
27,34 EUR 0,84 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
38,60 EUR -0,60 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,08 EUR -2,37 EUR -12,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RATIONAL AG
636,00 EUR 13,50 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.714,50 EUR 3,00 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
30,40 EUR 4,12 EUR 15,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,23 EUR 1,20 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben den Donnerstag mit deutlichen Verlusten beendet. Mit der schwachen Entwicklung an der Wall Street verstärkten sich am Nachmittag die Abgaben. Hier war die jüngste Erholung schon wieder beendet. Erneut standen in den USA die Technologiewerte unter Druck. Auch in Europa war der Technologie-Sektor mit einem Minus von 2,0 Prozent das Schlusslicht. Im Fokus stand aber vor allem die Berichtssaison, die zu teils kräftigen Kursausschlägen bei den Einzelwerten führte. Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 23.734 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 5.611 Punkten.

Wer­bung

Daneben hat sich der Supreme Court der USA in einer Anhörung eher skeptisch zur Zollpolitik von US-Präsidenten Donald Trump geäußert. Analysten warnen allerdings, dass viel von den Details des Urteils abhängen werde. Auch dürfte die Regierung nach Wegen und Mitteln suchen, die Zölle doch noch durchzusetzen Das US-Verfassungsgericht soll untersuchen, ob die mit Verweis auf die Nationale Sicherheit erlassenen Gesetze und Verordnungen verfassungskonform sind. Gerichte niedrigerer Instanzen haben die Zollbestimmungen für rechtswidrig erklärt, die Urteile bis zur Klärung durch das US-Verfassungsgericht allerdings ausgesetzt. Für eine Entscheidung dürfte sich das Gericht Zeit nehmen.

Zahlen von DHL und Zalando überzeugen

"Das ist eine Überraschung", sagte ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen der DHL Deutschen Post. Die Quartalszahlen hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen und das teils deutlich. DHL gewannen 8,6 Prozent.

Zalando kletterten um 6,6 Prozent. Die Ergebnisse spiegeln laut Jefferies eine beeindruckende Beschleunigung des Umsatzes und des Bruttowarenvolumens wider. Die Verbesserung sei über alle Regionen, Segmente und Geschäftsbereiche hinweg erfolgt. Die Analysten erwarten, dass sich diese positiven Trends im Oktober fortgesetzt haben.

Wer­bung

"Die Aktie ist teuer, und daran ändern auch die Zahlen nichts", so ein Marktteilnehmer zur Commerzbank. Die Geschäftszahlen lägen überwiegend nahe an den Erwartungen. "Positiv ist, dass die Bank die Kosten im Griff hat", ergänzte der Marktteilnehmer. Der Verwaltungsaufwand liegt deutlich unter den Prognosen. Die Prognose für den Zinsüberschuss hat die Bank leicht erhöht auf etwa 8,2 von bisher rund 8 Milliarden Euro. Commerzbank fielen um 2,0 Prozent.

Nahe an den Erwartungen sind laut Händlern die Geschäftszahlen von Heidelberg Materials ausgefallen. Der Umsatz lag jedoch etwas darunter. Den Gewinn-Ausblick hat der Konzern in der Mitte der bisherigen Prognose eingegrenzt. Für den Kurs ging es um 5,0 Prozent nach unten. Rheinmetall stiegen nach ihren Geschäftszahlen um 0,1 Prozent, wobei Händler auf die günstigen mittel- und längerfristigen Perspektiven verweisen.

Lanxess brachen nach den schwachen Geschäftszahlen um 12,3 Prozent ein und markierten den tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Suss Micro erhöhten sich um 12,9 Prozent. Allerdings war der Kurs zuletzt auch extrem stark gefallen. Das Unternehmen sieht nun eine deutliche Geschäftsbelebung, und der Ausblick auf eine Marge von 35 bis 37 Prozent stützt, wie ein Händler sagte. Zuletzt lag die Marge bei 33,1 Prozent.

Wer­bung

Rational gewannen 2,7 Prozent. Während der Umsatz die Prognosen getroffen hat, lagen die Gewinnkennziffern teils deutlich darüber. Der Gewinn je Aktie ist entgegen den Erwartungen nicht zurückgegangen, sondern leicht gestiegen. Freenet legten um 3,3 Prozent zu. Während der Umsatz die Erwartungen nicht ganz erfüllte, haben das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow die Schätzungen übertroffen. Zudem wuchs die Abonnentenbasis um 205.000 auf 10,4 Millionen.

Air France-KLM brechen ein

Mit einem Kurseinbruch von 14,9 Prozent reagierten Air France-KLM auf das Zahlenwerk der Fluggesellschaft. Das EBIT hat mit 1,2 Milliarden Euro laut JP Morgan die Konsenserwartung um 6 Prozent verfehlt. Grund für den EBIT-Ausfall dürften Streikkosten von 50 Millionen Euro gewesen sein, diese hätten viele Analysten offenbar nicht auf dem Radar gehabt. JP Morgan geht davon aus, dass die Konsensschätzungen für das Jahresergebnis nach unten angepasst werden.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.611,18 -1,0% +15,8%

Stoxx-50 4.735,30 -0,8% +10,8%

Stoxx-600 567,90 -0,7% +12,7%

XETRA-DAX 23.734,02 -1,3% +20,8%

FTSE-100 London 9.777,08 k.A. +17,4%

CAC-40 Paris 7.964,77 -1,4% +9,4%

AEX Amsterdam 961,06 -1,0% +10,5%

ATHEX-20 Athen 5.042,06 -0,8% +42,3%

BEL-20 Bruessel 4.926,50 +0,6% +14,9%

BUX Budapest 106.933,50 -0,5% +35,5%

OMXH-25 Helsinki 5.418,85 +0,6% +24,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.073,27 k.A. +11,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.505,07 +1,0% -29,1%

PSI 20 Lissabon 8.376,71 -1,3% +33,0%

IBEX-35 Madrid 16.118,00 +0,1% +38,8%

FTSE-MIB Mailand 43.068,69 -0,9% +27,1%

OBX Oslo 1.517,64 -0,5% +14,7%

PX Prag 2.418,53 +0,3% +37,0%

OMXS-30 Stockholm 2.744,30 -0,3% +10,8%

WIG-20 Warschau 3.006,58 +1,0% +35,8%

ATX Wien 4.767,33 -0,4% +30,6%

SMI Zuerich 12.298,86 -0,5% +6,6%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1537 +0,4% 1,1493 1,1472 +11,0%

EUR/JPY 176,57 -0,3% 177,08 177,01 +8,7%

EUR/CHF 0,9314 +0,0% 0,9312 0,9312 -0,8%

EUR/GBP 0,8801 -0,1% 0,8806 0,8802 +6,4%

USD/JPY 153,05 -0,7% 154,08 154,30 -2,0%

GBP/USD 1,3109 +0,4% 1,3051 1,3033 +4,3%

USD/CNY 7,0851 -0,1% 7,0898 7,0913 -1,7%

USD/CNH 7,1226 -0,1% 7,1303 7,1325 -2,8%

AUS/USD 0,6469 -0,6% 0,6505 0,6497 +5,1%

Bitcoin/USD 100.845,35 -2,8% 103.700,25 103.456,35 +9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,07 59,60 -0,9% -0,53 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.981,91 3.979,35 +0,1% 2,56 +51,7%

Silber 47,99 48,03 -0,1% -0,03 +66,4%

Platin 1.328,64 1.365,63 -2,7% -36,99 +55,9%

Kupfer 4,96 4,99 -0,6% -0,03 +20,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 12:09 ET (17:09 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Heidelberg Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIR France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIR France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen