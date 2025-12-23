DAX24.307 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,5%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,08 +0,1%Gold4.487 +1,0%
MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Weitere Yen-Erholung belastet Tokio

23.12.25 08:28 Uhr
DOW JONES--Überwiegend mit Aufschlägen haben die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag den Handel beendet. Marktteilnehmer verwiesen auf die positiven Vorgaben von der Wall Street, wo Zinssenkungsspekulationen die Indizes angetrieben hatten. Dazu trug US-Notenbankgouverneur Stephen Miran bei, der sich erneut dafür aussprach, die Zinsen im kommenden Jahr weiter zu senken, andernfalls riskiere die US-Notenbank eine Rezession. Auch die erneuten Gewinne bei US-Technologiewerten stützten die Stimmung, nachdem die Bedenken um eine KI-Blase zuletzt wieder abgenommen hätten, hieß es.

Wer­bung

Der technologielastige Kospi in Seoul legte den dritten Handelstag in Folge zu und schloss 0,3 Prozent höher. Hier stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um weitere 0,9 Prozent. Für SK Hynix ging es um 0,7 Prozent aufwärts.

Das stärkste Plus wies der S&P/ASX 200 in Sydney auf, der 1,1 Prozent höher schloss. Stützend wirkten Gewinne im Rohstoffsektor vor dem Hintergrund am Vortag gestiegener Öl- aber auch Edelmetallpreise. BHP, Rio Tinto und Woodside Energy legten jeweils um gut 1 Prozent zu. Aus dem Protokoll der Dezember-Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist zudem hervorgegangen, dass die Zentralbank weiterhin einen hawkischen Ton anschlägt, da die Währungshüter die Inflation genau beobachten, so Sally Auld, Chefvolkswirtin der NAB-Gruppe. Aus dem Protokoll sei zudem hervorgegangen, dass die RBA die potenzielle Notwendigkeit einer Zinserhöhung im nächsten Jahr erörtert habe.

Der japanische Nikkei-225 schloss unverändert bei 50.413 Punkten. Er wurde gebremst von einem sich weiter erholenden Yen. Finanzministerin Satsuki Katayama hat angesichts der jüngsten Schwäche der japanischen Währung vor einer möglichen Intervention gewarnt. Japan habe freie Hand im Umgang mit übermäßigen Yen-Bewegungen und werde die notwendigen Maßnahmen gegen solche Bewegungen ergreifen, sagte Katayama. Der Dollar fiel um 0,6 Prozent auf 156,14 Yen, nach 157,43 Yen zum Handelsende am Vortag. Bereits am Montag hatte sich der Yen deutlich erholt von seinem scharfen Rücksetzer am Freitag gezeigt. Da hatte er unter der aus Marktsicht zu zögerliche Reaktion der japanischen Notenbank auf die weiter zu hohe Inflation gelitten.

Wer­bung

Wenig verändert zeigten sich die chinesischen Börsen. Für den Shanghai-Composite ging es um 0,1 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 0,1 Prozent nachgab.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,70 +1,1% +5,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.412,87 +0,0% +24,1% 07:00

Kospi (Seoul) 4.117,32 +0,3% +71,6% 07:30

Shanghai-Comp. 3.919,98 +0,1% +16,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.764,86 -0,1% +28,1% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:32 % YTD

EUR/USD 1,1772 0,1 1,1760 1,1720 +13,1%

EUR/JPY 183,76 -0,5 184,61 184,52 +13,3%

EUR/GBP 0,8730 -0,1 0,8735 0,8743 +5,8%

GBP/USD 1,3485 0,2 1,3463 1,3405 +6,9%

USD/JPY 156,14 -0,6 157,02 157,44 +0,1%

USD/KRW 1.484,40 0,4 1.477,94 1.479,69 +0,0%

USD/CNY 7,0477 -0,1 7,0570 7,0599 -2,1%

USD/CNH 7,0193 -0,2 7,0322 7,0335 -4,1%

USD/HKD 7,7772 -0,0 7,7803 7,7788 +0,2%

AUD/USD 0,6673 0,2 0,6659 0,6635 +6,8%

NZD/USD 0,5816 0,4 0,5794 0,5777 +2,8%

BTC/USD 87.331,30 -1,4 88.597,10 89.074,30 -6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,83 58,01 -0,3% -0,18 -19,3%

Brent/ICE 61,90 62,07 -0,3% -0,17 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.481,64 4.444,93 +0,8% +36,71 +65,3%

Silber 69,33 69,06 +0,4% +0,27 +132,5%

Platin 1.854,58 1.808,70 +2,5% +45,88 +92,0%

Kupfer 5,44 5,45 -0,1% -0,01 +32,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
17.12.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
10.12.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
09.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Rio Tinto BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
10.12.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
08.12.2025Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
05.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

