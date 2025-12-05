DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
62,60 EUR -0,32 EUR -0,51 %
STU
58,74 CHF -0,78 CHF -1,31 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 102,16 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

09:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
62,60 EUR -0,32 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Christopher LaFemina am Freitagabend in seinem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage. Zudem dürften erwartete Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed Rückenwind für die Aktienkurse liefern./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,31 £		 Abst. Kursziel*:
3,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

05.12.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
05.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
04.12.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

wikifolio Wochenschwerpunkt - Treibstoff der digitalen Revolution
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
Dow Jones Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO visiert Kostensenkungen an
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag stärker
finanzen.net FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr eingebracht
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen