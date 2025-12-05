Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Christopher LaFemina am Freitagabend in seinem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage. Zudem dürften erwartete Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed Rückenwind für die Aktienkurse liefern./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

