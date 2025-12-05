Rio Tinto Aktie
Marktkap. 102,16 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Christopher LaFemina am Freitagabend in seinem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage. Zudem dürften erwartete Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed Rückenwind für die Aktienkurse liefern./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 05:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,31 £
|Abst. Kursziel*:
3,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christopher LaFemina
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
