ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

