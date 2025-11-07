DAX23.494 -1,0%Est505.564 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,44 -3,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.853 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,82 +0,4%Gold3.998 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

07.11.25 13:34 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
10:06SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
09:16SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
