NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.340 Pkt - fehlende Impulse vor den Feiertagen

DOW JONES--Am Dienstag vor Heiligabend zeigte sich der nachbörsliche Handel mit dünnen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Der Aktienkurs von Knaus Tabbert legte bei Tradegate um 0,2 Prozent zu. Knaus Tabbert akzeptiert eine Geldbuße der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben und verzichtet auf Rechtsmittel. Somit muss Knaus Tabbert 6,42 Millionen Euro an Strafe zahlen und der Konzern hat bereits eine Rückstellung gebildet. Daher sollte die Geldbuße keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis im laufenden Jahr haben.

