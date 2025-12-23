DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.315 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,56 +0,8%Gold4.488 +1,0%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.340 Pkt - fehlende Impulse vor den Feiertagen

23.12.25 22:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knaus Tabbert
12,64 EUR 0,04 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am Dienstag vor Heiligabend zeigte sich der nachbörsliche Handel mit dünnen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Der Aktienkurs von Knaus Tabbert legte bei Tradegate um 0,2 Prozent zu. Knaus Tabbert akzeptiert eine Geldbuße der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben und verzichtet auf Rechtsmittel. Somit muss Knaus Tabbert 6,42 Millionen Euro an Strafe zahlen und der Konzern hat bereits eine Rückstellung gebildet. Daher sollte die Geldbuße keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis im laufenden Jahr haben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.340 24.340 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 16:21 ET (21:21 GMT)

DatumRatingAnalyst
21.11.2023Knaus Tabbert HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.11.2020Knaus Tabbert HoldKepler Cheuvreux
