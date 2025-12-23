DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.315 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,49 +0,7%Gold4.490 +1,0%
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Robuste Konjunkturdaten sorgen für Gewinne

23.12.25 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.561,8 PKT 133,0 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.909,8 PKT 31,3 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,16 Prozent auf 48.442,41 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 6.909,79 Punkte nach oben. Er näherte sich damit weiter seinem Ende Oktober erreichten Rekordhoch von gut 6.920 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 gewann am Dienstag 0,50 Prozent auf 25.587,83 Punkte.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.

"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.

Generell treiben aktuell die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen die Kurse am Aktienmarkt. Seit Jahresanfang hat der Dow knapp 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von fast 22 Prozent und der S&P 500 auf ein Plus von 17,5 Prozent.

Die Statistik-Experten von Index Radar konstatierten denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung unter den Anlegern. Umfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnten die Experten zur Vorsicht.

Die Rekordrally bei den Rohstoffen Gold, Silber und Kupfer trieb die Aktien des Minenkonzerns Freeport-McMoRan weiter an. Zum Handelsschluss stand unter den besten Werten im S&P 500 ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche.

Gold und Silber sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

Eli Lilly (Eli Lilly) schwankten um den Schlussstand vom Vortag und gaben am Ende um 0,5 Prozent nach. Der Pharmahersteller spürt Konkurrenzdruck durch Novo Nordisk. So darf der dänische Konzern sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten. Lillys eigene Tablette ist noch nicht verfügbar, der Konzern hat aber vor wenigen Tagen einen Zulassungsantrag für das Medikament (Orforglipron) zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas bei der US-Zulassungsbehörde FDA gestellt./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

