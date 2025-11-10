DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.380 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,44 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
NASDAQ 100 im Blick

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

10.11.25 18:00 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verbucht aktuell Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
210,85 EUR 11,09 EUR 5,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
563,80 EUR 22,50 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
523,00 EUR 13,00 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
190,88 EUR 2,40 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
171,92 EUR 9,56 EUR 5,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
39,77 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.780,00 EUR -51,00 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
219,00 EUR 15,55 EUR 7,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
169,02 EUR 7,00 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
118,60 EUR 1,15 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
165,70 EUR 11,32 EUR 7,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,04 EUR 0,22 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.438,3 PKT 378,5 PKT 1,51%
Charts|News|Analysen

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,37 Prozent nach oben auf 25.402,43 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent höher bei 25.418,17 Punkten, nach 25.059,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25.354,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.563,84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.221,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 23.611,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21.117,18 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,10 Prozent. 26.182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 6,29 Prozent auf 189,12 USD), Micron Technology (+ 6,27 Prozent auf 252,84 USD), AppLovin (+ 5,57 Prozent auf 654,47 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,08 Prozent auf 243,06 USD) und Datadog A (+ 3,89 Prozent auf 198,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-2,62 Prozent auf 2.053,30 USD), Charter A (-2,41 Prozent auf 214,56 USD), Axon Enterprise (-2,33 Prozent auf 588,49 USD), Exelon (-2,15 Prozent auf 45,22 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,15 Prozent auf 136,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.417.818 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,951 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 6,16 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen