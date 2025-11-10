NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 verbucht aktuell Zuwächse.

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,37 Prozent nach oben auf 25.402,43 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent höher bei 25.418,17 Punkten, nach 25.059,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25.354,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.563,84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.221,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 23.611,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21.117,18 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,10 Prozent. 26.182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 6,29 Prozent auf 189,12 USD), Micron Technology (+ 6,27 Prozent auf 252,84 USD), AppLovin (+ 5,57 Prozent auf 654,47 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,08 Prozent auf 243,06 USD) und Datadog A (+ 3,89 Prozent auf 198,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-2,62 Prozent auf 2.053,30 USD), Charter A (-2,41 Prozent auf 214,56 USD), Axon Enterprise (-2,33 Prozent auf 588,49 USD), Exelon (-2,15 Prozent auf 45,22 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,15 Prozent auf 136,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.417.818 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,951 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 6,16 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net