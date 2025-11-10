MÄRKTE EUROPA/Hoffen auf Ende des US-Shutdowns beflügelt Aktien

DOW JONES--Nach dem Rücksetzer am Freitag ist es an den europäischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn deutlich nach oben gegangen. "In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdown ab, damit steigt die Risikobereitschaft", hieß es an der Börse. Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 23.959 Punkte, kurzzeitig lugte er auch über die 24.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,8 Prozent auf 5.664 Punkte. "Risk on" lautete das Gebot der Stunde. Zyklische Sektoren wie Banken und Unternehmen aus der Freizeitbranche stiegen über 2 Prozent, Telekomwerte wie auch Immobilienwerte schlossen knapp im Minus. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1550 Dollar, Anleihen traten mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Hoffnungen auf eine Lösung im seit nunmehr 40 Tagen andauernden Haushaltskonflikt erhielten laut Deutscher Bank über das Wochenende zusätzliche Nahrung. Der US-Senat habe nach zähen Verhandlungen die erste Phase einer Vereinbarung verabschiedet, die am Montag weitere Abstimmungen ermögliche. Die Vereinbarung würde die US-Regierung bis Ende Januar finanzieren und enthalte keine Verlängerung der erweiterten Zuschüsse zum "Affordable Care Act", die zuvor von den Demokraten vehement gefordert wurden. Das auch als "Obamacare" bekannte Bundesgesetz ermögliche mehr als 20 Millionen einkommensschwachen Haushalten Zugang zu einer bezahlbaren Krankenversicherung. Aber auch die Republikaner seien zu Zugeständnissen bereit gewesen.

Kaufempfehlungen treiben - und gute Zahlen

Während die Berichtssaison zum Wochenstart nahezu pausierte, lieferten die Analysten mit ihren Empfehlungen die Impulse. Im Laufe der Woche legen aber aus dem Stoxx-600 insgesamt 66 Unternehmen ihre Ergebnisse vor. Aus Deutschland kommen unter anderem Zahlen von Bayer, Infineon, den Versorgern RWE und Eon, Deutsche Telekom, Siemens, Siemens Energy und Allianz.

Größter Gewinner im DAX waren Commerzbank mit Plus 6,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Wert auf "Kaufen" hochgestuft hatte. Die positive Überraschung der Commerzbank beim Nettozinsüberschuss im dritten Quartal, gepaart mit dem ermutigenden - wenn auch konservativen - Ausblick, deute darauf hin, dass der Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss durchschritten sei und sich das Wachstum beschleunigen dürfte, meinen die Analysten.

Siemens Energy stiegen um 4,6 Prozent auf 106,50 Euro, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Die erhebliche Nachfrage nach den Produkten des Energiekonzerns dürfte anhalten, da Europa und die USA ihre Stromnetze modernisierten, heißt es.

Siemens gewannen 3,5 Prozent. Laut Bloomberg plant Siemens nun einen Spin-Off von Siemens Healthineers. Der Konzern hält an diesem noch 71 Prozent. Siemens Healthineers erholten sich um 0,2 Prozent.

Suss Micro gewannen weitere 7,6 Prozent, Jefferies hatte sie auf die Kaufliste genommen. Die UBS-Analysten hatten den Wert auf "Buy" hochgenommen und werteten die Aussichten für den Prozesslösungsanbieter dank der Nachfrage aus dem KI-Bereich deutlich positiver.

Hannover Rück legten um 3,5 Prozent zu. Zwar waren die Zahlen uneinheitlich ausgefallen, im Blick stand aber die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die deutlich gefallen ist auf nur noch 80,8. Die Gewinnprognose für 2025 hat der Konzern nun erhöht, auf rund 2,6 Milliarden von bisher 2,4 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro.

Salzgitter schlossen 5,4 Prozent höher. Den im Sommer gesenkten Ausblick korrigierte der Stahlkonzern zwar weiter nach unten - allerdings in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, wie es hieß. Jefferies attestierte Salzgitter im dritten Quartal ein EBITDA 4 Prozent über Konsens. Positiv strichen die Analysten zudem heraus, dass Verbesserungs- und Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigten.

Novo Nordisk zogen um 1,2 Prozent an. Pfizer setzte sich im Kampf um Metsera durch, nachdem das Unternehmen sein Gebot um 5 Cent pro Aktie erhöht und damit das jüngste Angebot von Novo Nordisk erreicht hatte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. "Ein Ende des Bieterkampfs schont erst einmal die Ressourcen von Novo Nordisk und dürfte den Kurs deshalb stützen", so der Marktteilnehmer.

