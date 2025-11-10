Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag an Boden

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,50 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 7,50 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.717.905 Lufthansa-Aktien.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 10,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 26,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,310 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2025 wird am 06.03.2026 erwartet. Lufthansa dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

