Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 7,28 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 7,28 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,47 EUR. Bisher wurden heute 1.901.257 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 31,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,310 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,32 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,87 Prozent zurück. Hier wurden 10,32 Mrd. EUR gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.03.2026 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

