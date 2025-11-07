Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich

Index im Fokus

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 23.004,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,699 Prozent auf 22.892,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23.053,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.009,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.563,42 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 3,96 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 07.10.2025, einen Wert von 22.788,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 21.242,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.269,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,31 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 21,28 Prozent auf 1,71 USD), Expedia (+ 17,55 Prozent auf 258,25 USD), Akamai (+ 14,71 Prozent auf 83,74 USD), Century Aluminum (+ 14,04 Prozent auf 33,05 USD) und Integra LifeSciences (+ 7,31 Prozent auf 12,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-19,95 Prozent auf 6,54 USD), inTest (-11,94 Prozent auf 7,71 USD), Take Two (-8,08 Prozent auf 232,00 USD), Universal Display (-7,69 Prozent auf 124,93 USD) und ADTRAN (-5,96 Prozent auf 6,82 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 63.183.187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,112 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

