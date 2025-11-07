DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin89.859 +2,4%Euro1,1570 +0,2%Öl63,69 +0,2%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Index im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich

07.11.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich | finanzen.net

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
7,00 EUR -0,10 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Akamai Inc.
72,72 EUR 9,51 EUR 15,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AngioDynamics Inc.
10,30 EUR 0,20 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
28,43 EUR 3,22 EUR 12,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerus Corp.
1,23 EUR -0,03 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
19,80 EUR -0,80 EUR -3,88%
Charts|News|Analysen
Expedia Inc.
215,40 EUR 32,52 EUR 17,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Integra LifeSciences Holdings Corp.
9,65 EUR -0,10 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
6,55 EUR -0,55 EUR -7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,02 EUR -0,58 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
6,54 USD -1,63 USD -19,95%
Charts|News|Analysen
Take Two
201,60 EUR -18,00 EUR -8,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Universal Display Corp.
101,90 EUR -26,00 EUR -20,33%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
16,10 EUR -1,00 EUR -5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.004,5 PKT -49,5 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Am Freitag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 23.004,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,699 Prozent auf 22.892,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23.053,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.009,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.563,42 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 3,96 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 07.10.2025, einen Wert von 22.788,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 21.242,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.269,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,31 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 21,28 Prozent auf 1,71 USD), Expedia (+ 17,55 Prozent auf 258,25 USD), Akamai (+ 14,71 Prozent auf 83,74 USD), Century Aluminum (+ 14,04 Prozent auf 33,05 USD) und Integra LifeSciences (+ 7,31 Prozent auf 12,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-19,95 Prozent auf 6,54 USD), inTest (-11,94 Prozent auf 7,71 USD), Take Two (-8,08 Prozent auf 232,00 USD), Universal Display (-7,69 Prozent auf 124,93 USD) und ADTRAN (-5,96 Prozent auf 6,82 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 63.183.187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,112 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ADTRAN und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ADTRAN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADTRAN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen