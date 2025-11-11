DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.614 ±-0,0%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.137 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Öffentliche Kritik

Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung

11.11.25 03:11 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Fokus: Streit zwischen Sam Altman und Elon Musk um Roadster-Reservierung | finanzen.net

Sam Altman wollte nach jahrelanger Verzögerung seine Tesla-Roadster-Reservierung stornieren. Warum daraus jetzt ein öffentlicher Schlagabtausch mit CEO Elon Musk entsteht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
251,65 EUR 11,55 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
384,55 EUR 6,95 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Sam Altman wollte seine Tesla-Roadster-Reservierung nach über sieben Jahren Wartezeit stornieren
• Altman veröffentlichte Screenshots einer fehlgeschlagenen Rückerstattungsanfrage, Musk spricht hingegen von einer zügig erfolgten Lösung
• Öffentlicher Schlagabtausch

Wer­bung

Wartezeit von über sieben Jahren: Altman zieht Konsequenzen

Sam Altman, CEO von OpenAI, machte seinem Ärger öffentlich Luft und teilte auf X mehrere Screenshots, die seinen Versuch dokumentieren, die Tesla-Roadster-Reservierung aus dem Jahr 2018 zu stornieren. Die Anzahlung belief sich demnach auf 50.000 US-Dollar.

Wer­bung

Altman schrieb, er habe sich ursprünglich auf das Fahrzeug gefreut, doch eine Wartezeit von mehr als sieben Jahren sei "lang". Er habe eine Rückerstattung beantragen wollen, jedoch eine Fehlermeldung erhalten. Wie Golem.de berichtet, kritisierte Altman in diesem Zusammenhang, dass der Prozess weder klar noch reibungslos verlaufen sei.

Öffentliche Debatte: Musk kontert scharf

Nur kurz darauf reagierte Tesla-CEO Elon Musk mit deutlicher Kritik. Aus einem Bericht von Business Insider geht hervor, dass Musk Altman vorwarf, wesentliche Teile der Geschichte ausgelassen zu haben. Musk betonte, Altman habe die Rückerstattung binnen 24 Stunden erhalten.

Darüber hinaus nutzte Musk den Vorfall zudem, um erneut den länger währenden Konflikt um die Struktur von OpenAI aufzugreifen. Er warf Altman vor, aus der ursprünglich als Non-Profit gedachten Organisation ein gewinnorientiertes Modell gemacht zu haben. Musk war nämlich Co-Gründer und früher Geldgeber der Organisation, steht Altmans Führung mittlerweile aber kritisch gegenüber. Altman und OpenAI weisen die erneuten Vorwürfe indes zurück.

Nicht der erste Vorfall: Auch YouTuber storniert Roadster-Reservierung

Probleme bei der Stornierung des Tesla Roadster hatten auch schon andere Prominente vor Sam Altman. Der bekannte Tech-YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) hatte seine Reservierung nach fast acht Jahren Wartezeit aufgegeben. Brownlee sprach demnach in einem Podcast darüber, dass der Rückerstattungsprozess deutlich komplizierter war als erwartet.

Zwar erhielt der YouTuber einen Großteil seiner Anzahlung zurück, jedoch nicht die vollen 50.000 US-Dollar. Demnach behielt Tesla 5.000 US-Dollar ein. Daraufhin kritisierte Brownlee öffentlich, Tesla habe jahrelang auf dem Geld "gesessen".

Roadster weiterhin nicht in Produktion

Auch nach knapp acht Jahren befindet sich der Tesla Roadster weiterhin nicht in Serienproduktion. Wie Business Insider berichtet, besitzt das Modell laut Teslas jüngstem Quartalsbericht weiterhin nur den Status "Design Development".

Die Markteinführung des Fahrzeugs, das bereits 2017 vorgestellt wurde, wurde seither mehrfach verschoben. Musk kündigte zuletzt an, dass eine neue Version gezeigt werden solle - ein konkreter Zeitpunkt für den Produktionsstart bleibt aber weiterhin offen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: kovop / Shutterstock.com, jamesonwu1972 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen