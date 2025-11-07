DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.381 +1,3%Top 10 Crypto 14,56 +5,3%Nas 23.492 +2,1%Bitcoin 91.568 +0,9%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,92 +0,4%Gold 4.109 +2,7%
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
7,51 EUR +0,18 EUR +2,46 %
STU
Marktkap. 8,73 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

18:16 Uhr
Lufthansa AG
7,51 EUR 0,18 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Ruairi Cullinane passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft an. Er verwies dabei auf den Einfluss der Zahlen zum dritten Quartal und aktuelle Konjunkturprognosen. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte er seine Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) leicht, für 2027 senkte er sie jedoch etwas./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
7,53 €		 Abst. Kursziel*:
-0,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
7,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

18:16 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
31.10.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Plus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag billiger
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
