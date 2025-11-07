Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,73 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Ruairi Cullinane passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft an. Er verwies dabei auf den Einfluss der Zahlen zum dritten Quartal und aktuelle Konjunkturprognosen. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte er seine Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) leicht, für 2027 senkte er sie jedoch etwas./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
7,53 €
|Abst. Kursziel*:
-0,40%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
7,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
