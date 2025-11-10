Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Plus

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 7,44 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 7,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,46 EUR. Bei 7,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 451.304 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,310 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Lufthansa gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 06.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

