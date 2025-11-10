TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. November (vorläufige Fassung)

===

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung Wer­bung

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

Wer­bung Wer­bung

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9%

zuvor: 4,8%

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Quartalsbericht 3Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate

Wer­bung Wer­bung

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 39,3

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,2

zuvor: -80,0

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 17:45 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Board-Meeting von Pimec

*** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

- US/Feiertag US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 09:03 ET (14:03 GMT)