DAX23.970 +1,7%Est505.663 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,42 +4,3%Nas23.454 +2,0%Bitcoin90.583 -0,2%Euro1,1561 ±0,0%Öl63,63 -0,1%Gold4.086 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow startet freundlich -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. November (vorläufige Fassung)

10.11.25 15:02 Uhr

===

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

Wer­bung

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9%

zuvor: 4,8%

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Quartalsbericht 3Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate

Wer­bung

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 39,3

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,2

zuvor: -80,0

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 17:45 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Board-Meeting von Pimec

*** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

- US/Feiertag US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 09:03 ET (14:03 GMT)