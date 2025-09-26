thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 11,71 EUR.
Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 11,71 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,62 EUR. Bei 11,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 122.467 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2025. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,09 EUR am 16.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 73,60 Prozent sinken.
Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,32 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,282 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|16.09.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
