Handel in Wien: ATX liegt am Mittag im Plus

29.09.25 12:25 Uhr
Heute legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Aktien
BAWAG
112,30 EUR 0,80 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
18,61 EUR 0,03 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
220,50 EUR -1,00 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
84,85 EUR 1,10 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,00 EUR 0,80 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
46,32 EUR -0,14 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,55 EUR 0,35 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
29,20 EUR -0,16 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
27,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
77,10 EUR 0,60 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
12,54 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
61,80 EUR 0,60 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
29,62 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
27,46 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.658,4 PKT 4,1 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,06 Prozent auf 4.657,14 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 137,019 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent schwächer bei 4.654,04 Punkten in den Montagshandel, nach 4.654,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4.669,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.646,57 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Stand von 4.614,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 4.418,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, den Stand von 3.647,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 27,36 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.481,22 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR), Wienerberger (+ 1,49 Prozent auf 27,28 EUR), Lenzing (+ 1,18 Prozent auf 25,65 EUR), Verbund (+ 1,15 Prozent auf 61,50 EUR) und DO (+ 1,12 Prozent auf 225,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-1,21 Prozent auf 45,88 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 76,80 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 18,48 EUR), UNIQA Insurance (-0,48 Prozent auf 12,54 EUR) und BAWAG (-0,45 Prozent auf 111,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97.875 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 33,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen