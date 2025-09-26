Montagshandel in Wien: ATX Prime steigt am Mittag
Der ATX Prime gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.
Werte in diesem Artikel
Um 12:08 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,09 Prozent auf 2.326,13 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 2.324,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2.324,12 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.321,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.331,63 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Wert von 2.304,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.220,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, den Stand von 1.821,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 27,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.428,97 Punkten. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 7,12 Prozent auf 75,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,97 Prozent auf 4,15 EUR), Flughafen Wien (+ 1,56 Prozent auf 52,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,49 Prozent auf 27,28 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-3,75 Prozent auf 3,08 EUR), Telekom Austria (-2,89 Prozent auf 9,06 EUR), OMV (-1,21 Prozent auf 45,88 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 76,80 EUR) und Addiko Bank (-0,96 Prozent auf 20,70 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97.875 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Addiko Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addiko Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Addiko Bank News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen