Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet?
Index-Bewegung

Montagshandel in Wien: ATX Prime steigt am Mittag

29.09.25 12:25 Uhr
Der ATX Prime gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

ATX Prime
2.327,1 PKT 2,9 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,09 Prozent auf 2.326,13 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 2.324,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2.324,12 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.321,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.331,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Wert von 2.304,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.220,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, den Stand von 1.821,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 27,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.428,97 Punkten. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 7,12 Prozent auf 75,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,97 Prozent auf 4,15 EUR), Flughafen Wien (+ 1,56 Prozent auf 52,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,49 Prozent auf 27,28 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-3,75 Prozent auf 3,08 EUR), Telekom Austria (-2,89 Prozent auf 9,06 EUR), OMV (-1,21 Prozent auf 45,88 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 76,80 EUR) und Addiko Bank (-0,96 Prozent auf 20,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97.875 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen