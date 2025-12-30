So lukrativ wäre ein Stellar-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Krypto-Investition im Fokus

So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verdienen können.

Vor 5 Jahren war ein Stellar 0,1385 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10.000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72.192,26 Stellar. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.593,01 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 0,2160 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,93 Prozent.

Bei 0,2071 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net