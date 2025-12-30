So hätte sich eine Cardano-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Performance im Blick

Vor Jahren in Cardano eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Cardano wurde am 29.12.2020 bei 0,1918 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 5.214,80 Cardano im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.840,37 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 0,3529 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,04 Prozent erhöht.

Am 25.12.2025 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3431 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 1,137 USD.

Redaktion finanzen.net