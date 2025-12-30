DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.456 -0,1%Bitcoin75.003 +1,3%Euro1,1749 -0,2%Öl61,96 +0,3%Gold4.368 +0,9%
Top News
Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres

30.12.25 19:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.462,4 PKT -12,0 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,10 Prozent auf 48.411 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 bewegte sich am Dienstag um seinen Vortagesschluss bei 25.520 Zählern. Der marktbreite S&P 500 notierte ebenfalls kaum verändert bei 6.905 Punkten. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als 21 Prozent.

Aktien von Minenbetreibern erholten sich von ihrer Vortagesschwäche nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. Der Preis für Silber stieg wieder deutlich, blieb aber unter seinem Rekordhoch. Die Aktien von First Majestic Silver verbuchten Zuwächse von 3,4 Prozent. Newmont gewannen 2,6 Prozent und Hecla (Hecla Mining) 3,7 Prozent.

Im Dow verbuchten am Index-Ende Goldman Sachs Abschläge von 1 Prozent, Boeing legten an der Spitze um 2 Prozent zu. Unter den Magnificent 7 hatten Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit plus 1,3 Prozent die Nase vorn, Amazon verloren als schwächster der Sieben 0,3 Prozent./ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

