Aktien New York Schluss: Etwas schwächer am vorletzten Handelstag des Jahres

30.12.25 22:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.419,1 PKT -55,3 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres lethargisch präsentiert und etwas schwächer geschlossen. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 48.367,06 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank am Dienstag um 0,25 Prozent auf 25.462,56 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,14 Prozent auf 6.896,24 Punkte.

Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von etwas mehr als 21 Prozent. Mit Blick auf 2026 könnten die geldpolitischen Perspektiven dem Aktienmarkt weiteren Rückwind verleihen. Mit weiter sinkenden Zinsen in den Vereinigten Staaten ist zu rechnen. Dies ließ das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank erkennen, das an diesem Dienstag veröffentlicht wurde./ajx/he

