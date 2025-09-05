DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

ROUNDUP: Klöckner & Co. verkauft acht US-Distributionsstandorte

29.09.25 12:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
5,82 EUR 0,22 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner & Co (Klöco) (KlöcknerCo (KlöCo)) veräußert acht Standorte für den einfachen Stahlhandel in den USA. Sieben davon erwerbe das kanadische Metallvertriebsunternehmen Russel Metals und einen der texanische Stahlhändler Service Steel Warehouse, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Sonntag mit. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen. Das Ertragsprofil des Unternehmens werde gestärkt. An der Börse kam die angekündigte Transaktion gut an. Die Aktie legte am Montagmittag um 3 Prozent zu.

Wer­bung

In dem Geschäft mit Verteilzentren kauft Klöckner lediglich den Stahl von Produzenten und verkauft ihn später weiter. Da es in Europa und Nordamerika tausende von Stahlhändlern gibt, stehen im einfachen Stahlhandel die Preise besonders stark unter Druck. In dem höherwertigen Geschäft bearbeitet Klöckner den Stahl hingegen weiter und verkaufte dann die fertigen Teile an die Kunden. So fertigt das Unternehmen mittlerweile etwa ganze Kühlschrankrückwände an.

Der vereinbarte Kaufpreis für die sieben an Russel Metals verkauften Standorte beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar (knapp 102 Mio Euro). Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Der endgültige Kaufpreis könne sich aber noch ändern, denn er hänge vom Nettoumlaufvermögen zum Abschluss der Transaktion und weiteren üblichen Anpassungen ab.

Die sieben Distributionsstandorte befinden sich den Unternehmensangaben zufolge in den US-Bundesstaaten Texas, Florida, North Carolina, Iowa und Georgia. Wie Russel Metals ebenfalls am Sonntag mitteilte, machten die Standorte von 2023 bis Ende Juni 2025 im Schnitt im Jahr rund eine halbe Milliarde US-Dollar an Umsatz.

Wer­bung

Für den achten Distributionsstandort, der sich in Texas befindet und an Service Steel Warehouse geht, wurden keine finanziellen Details bekanntgegeben.

Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne.

"Unsere Verkäufe stellen bedeutende Meilensteine in der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie dar", sagte Klöckner-Chef Guido Kerkhoff. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern.

Wer­bung

Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen deutlich profitabler werden und dann ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen. Für das laufende Jahr 2025 peilt der Stahlhändler bislang einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr auf 170 Millionen bis 240 Millionen Euro an. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital soll 2030 nach Vorstellungen von Unternehmenschef Kerkhoff bei mindestens 10 Prozent liegen./mne/he/err/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
10:11KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
08.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
08.07.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
08.07.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
14.03.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
13.03.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
13.05.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
07.04.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
01.11.2023KlöcknerCo (KlöCo) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
12.10.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
19.04.2022KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group
28.10.2021KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen