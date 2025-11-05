DAX24.049 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.539 +0,8%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,75 -0,9%Gold3.985 +1,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen'

05.11.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
5,26 EUR -0,12 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
17:36KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
30.09.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
