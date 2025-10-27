Rückenwind im Handelsstreit

Anzeichen der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit haben in Deutschland am Montag Aktien einiger Branchen Rückenwind beschert.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach im Vorlauf eines Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping von positiven Verhandlungen.

Wer­bung Wer­bung

Im frühen Handel wurden Stahlwerte wegen anziehender Preise für Industriemetalle gestützt. Ein mögliches Abkommen stärke die Aussichten für die globale Nachfrage, hieß es. Im Stahlsektor war das Plus mit 4,47 Prozent auf 30,36 Euro via XETRA bei Salzgitter besonders ausgeprägt. Die Titel von thyssenkrupp und Klöckner & Co bewegten sich auch mit bis zu 2,5 Prozent im Plus.

Außerdem gilt eine Besserung der Beziehungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften als besonders wichtig für die Chipbranche, in der das Geschehen am Weltmarkt stark von Konzernen aus den USA und Fernost geprägt ist. Aus diesem Bereich bewegten sich die Aktien von Infineon am Montag im DAX mit zuletzt 1,43 Prozent bei 33,98 Euro in der Gewinnzone.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)