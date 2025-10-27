DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,30 -0,6%Gold4.039 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Rückenwind im Handelsstreit

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

27.10.25 10:11 Uhr
Starke Nachfrage nach Chip- und Stahlaktien: Aktien von Infineon, thyssenkrupp & Co. profitieren | finanzen.net

Anzeichen der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit haben in Deutschland am Montag Aktien einiger Branchen Rückenwind beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,01 EUR 0,44 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Klöckner & Co (KlöCo)
5,77 EUR 0,20 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
29,42 EUR 0,68 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,21 EUR 0,10 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach im Vorlauf eines Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping von positiven Verhandlungen.

Wer­bung

Im frühen Handel wurden Stahlwerte wegen anziehender Preise für Industriemetalle gestützt. Ein mögliches Abkommen stärke die Aussichten für die globale Nachfrage, hieß es. Im Stahlsektor war das Plus mit 4,47 Prozent auf 30,36 Euro via XETRA bei Salzgitter besonders ausgeprägt. Die Titel von thyssenkrupp und Klöckner & Co bewegten sich auch mit bis zu 2,5 Prozent im Plus.

Außerdem gilt eine Besserung der Beziehungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften als besonders wichtig für die Chipbranche, in der das Geschehen am Weltmarkt stark von Konzernen aus den USA und Fernost geprägt ist. Aus diesem Bereich bewegten sich die Aktien von Infineon am Montag im DAX mit zuletzt 1,43 Prozent bei 33,98 Euro in der Gewinnzone.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen