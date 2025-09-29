DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
KI im Fokus

Alibaba-Aktie setzt Aufwärtstrend nach positiven Analystenstimmen weiter fort

30.09.25 12:06 Uhr
Alibaba-Aktie steigt weiter: Analysten heben den Daumen | finanzen.net

Auch am Dienstag konnte die Alibaba-Aktie ihren Aufwärtstrend vom Wochenauftakt fortsetzen. Analysten zeigen sich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
155,00 EUR 1,80 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba-Aktie zeigt weiterhin Stärke
• Analysten zeigen sich zuversichtlich
• Steigende Investitionen in KI treiben

Wer­bung

Alibaba-Aktie beweist Stärke

Seit Jahresbeginn hat die Alibaba-Aktie an ihrer Heimatbörse in Hongkong bereits um stolze 115 Prozent an Wert zugelegt. Nachdem das Papier zu Wochenbeginn schon um rund 4,14 Prozent auf letztendlich 173,40 Hongkong-Dollar stieg, ging es im heutigen Dienstagshandel um weitere 2,08 Prozent nach oben auf schließlich 177,00 Hongkong-Dollar. Die Alibaba-ADRs hatten unterdessen zum Auftakt in die neue Handelswoche an der NYSE um 4,65 Prozent zugelegt auf 179,90 US-Dollar, bevor es vorbörslich um weitere 1,11 Prozent nach hoch geht auf 181,90 US-Dollar.

Analysten heben den Daumen für Alibaba

Wie schon am Vortag profitiert Alibaba weiterhin von optimistischen Analysteneinschätzungen, die den Aufwärtstrend weiterhin stützen. Gleich mehrere Analysehäuser haben ihre Kursziele für das Unternehmen angehoben, was am Markt überaus positiv aufgenommen wurde.

Der chinesische Technologie- und Handelsriese hatte zuletzt angekündigt, sein Budget für künstliche Intelligenz erheblich anheben zu wollen. "Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Branche hat unsere Erwartungen weit übertroffen, und auch die Nachfrage der Branche nach KI-Infrastruktur hat unsere Erwartungen weit übertroffen", hatte CEO Eddi Wu laut Bloomberg betont. Analysten sehen in dieser Strategie Potenzial für weiteres Wachstum. Alibaba verzeichnete schon zuletzt ein beeindruckendes Wachstum in seiner Cloud-Sparte, mit einem Anstieg der Umsätze um 26  Prozent. Zudem stiegen die KI-bezogenen Erlöse dreistellig, was die Marktposition des Unternehmens stärkt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

