thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Vormittag nach

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,43 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 11,43 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 11,38 EUR. Bei 11,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 222.299 Stück.

Bei 11,95 EUR erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 4,55 Prozent wieder erreichen. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 72,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,32 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,282 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

