SAP SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Mohammed Moawalla das SAP SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA dürfte robust gewesen sein, schrieb Mohammed Moawalla am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober. Er bleibt allerdings kurzfristig vorsichtig aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 226,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 37,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.680 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 3,5 Prozent nach unten. Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
