SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 205,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 205,60 EUR ab. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 203,35 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 204,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.440 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 202,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,08 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

