SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 207,60 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 207,60 EUR zu. Bei 206,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 66.733 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,56 Prozent wieder erreichen. Bei 202,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie verdient. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

