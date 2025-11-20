DAX23.503 +1,5%Est505.620 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.132 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Profil
Aktie im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag fester

20.11.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 208,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
208,30 EUR 2,25 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 208,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 209,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.063 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 26,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 202,50 EUR. Abschläge von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.10.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

