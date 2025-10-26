DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
SAP Aktie

235,45 EUR +3,85 EUR +1,66 %
STU
Marktkap. 265,69 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Overweight

08:01 Uhr
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 290 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg sieht im Nachgang der Ergebnisse des dritten Quartals ein "bullisches Setup" für die Aktien der Walldorfer. Die Auftragslage in das vierte Quartal hinein sei robust, schrieb er am Freitagabend. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
234,75 €		 Abst. Kursziel*:
32,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
235,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,66%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

