SAP Aktie
Marktkap. 265,69 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 290 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg sieht im Nachgang der Ergebnisse des dritten Quartals ein "bullisches Setup" für die Aktien der Walldorfer. Die Auftragslage in das vierte Quartal hinein sei robust, schrieb er am Freitagabend. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
234,75 €
|Abst. Kursziel*:
32,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
235,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,66%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK