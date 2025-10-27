ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für SAP auf 310 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 290 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg sieht im Nachgang der Ergebnisse des dritten Quartals ein "bullisches Setup" für die Aktien der Walldorfer. Die Auftragslage in das vierte Quartal hinein sei robust, schrieb er am Freitagabend. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
