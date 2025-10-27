DAX24.259 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Fokus auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor

27.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 234,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
233,85 EUR 2,20 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 234,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 235,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.816 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,70 EUR am 16.09.2025. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 12,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,11 EUR.

Am 22.10.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie rutscht ab: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SAP - Kursziel leicht reduziert

SAP-Aktie nach Zahlen dennoch stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

