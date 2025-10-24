SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 234,50 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 234,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 234,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 241,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 858.644 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 17,28 Prozent niedriger. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 10,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 288,89 EUR.

Am 22.10.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

