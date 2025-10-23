SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stärker

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 238,10 EUR zu.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 238,10 EUR. Bei 244,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 239,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.780.393 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,93 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte SAP SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,02 EUR je SAP SE-Aktie.

