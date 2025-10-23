DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.392 +1,8%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,98 +2,5%Gold4.126 +0,8%
MÄRKTE USA/Etwas fester - Weiße Haus bestätigt Trump/Xi-Treffen

23.10.25 22:21 Uhr
DOW JONES--Aufwärts ging es mit den Kursen an den US-Börsen am Donnerstag. In den US-chinesischen Handelskonflikt kommt Bewegung. Das Weiße Haus hat das lang erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bestätigt. Das bilaterale Treffen soll kommenden Donnerstag stattfinden. Zunächst steht aber am Freitag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im Fokus. Die Daten, eine wichtige Entscheidungshilfe für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, werden wegen des mittlerweile rund dreiwöchigen Stillstands von Behörden mit Verspätung veröffentlicht.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 46.735 Punkte, für den S&P-500 ging es 0,6 Prozent nach oben, während der Nasdaq-Composite 0,9 Prozent vorrückte. An der Nyse wurden 1.754 (Mittwoch: 1.153) Kursgewinner gezählt, denen 990 (1.609) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 76 (82) Titel.

Neue Sanktionen gegen Russland katapultierten die Ölpreise um mehr als 5 Prozent nach oben, was Ölwerten Rückenwind verlieh. US-Präsident Donald Trump hat die beiden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft mit Sanktionen belegt, um im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt. Chevron gewannen 0,6 Prozent.

Gold erholte sich nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch, bedingt durch Gewinnmitnahmen, und tendierte 0,5 Prozent fester. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen, wozu auch die stark gestiegenen Ölpreise beigetragen haben dürften, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Der Dollar legte leicht zu. Für den Dollarindex ging es um 0,1 Prozent aufwärts.

Wer­bung

Die Bilanzsaison der Unternehmen hat mittlerweile neben überwiegend positiven auch einige negative Überraschungen gebracht. Jüngstes Beispiel war Tesla. Der Elektroautohersteller meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Dennoch gewann die Tesla-Aktie 2,3 Prozent. Analysten sehen großes Potenzial in den neuen Energieprodukten von Tesla.

Gewinnmitnahmen dürften der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 0,9 Prozent gewesen sein. Das Unternehmen legte überraschend starke Zahlen vor und erhöhte den Ausblick, allerdings summiert sich das Kursplus in diesem Jahr schon auf über 31 Prozent.

T-Mobile US gaben um 3,3 Prozent nach. Die Tochter der Deutschen Telekom hob ihre Jahresprognose erneut an, doch überzeugten die Quartalszahlen nicht in allen Punkten. Der Umsatz war etwas höher als erwartet, der Gewinn jedoch niedriger.

Wer­bung

Nach einer erhöhten Gewinnprognose gewannen American Airlines 5,6 Prozent. Honeywell International zogen um 6,9 Prozent an. Das Industriekonglomerat hat mehr verdient als geschätzt.

Der Spielzeughersteller Hasbro (+3,7%) hat im Quartal insgesamt besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresziele erhöht. Allerdings verfehlte der Bereich Consumer Products die Erwartungen.

Moderna verbilligten sich um 2,2 Prozent. Das Unternehmen hat die Entwicklung eines Impfstoffs eingestellt, der Geburtsfehlern vorbeugen sollte, die durch das Cytomegalievirus (CMV) verursacht werden. Eine Phase-3-Studie hatte eine nur geringe Wirksamkeit gezeigt.

Aktien von kleineren Quantencomputer-Unternehmen profitierten von einem Bericht des Wall Street Journal über einen möglichen Einstieg der US-Regierung. Ionq verteuerten sich um 7,1 und Rigetti Computing um 9,8 Prozent, und das obgleich US-Offizielle den Artikel dementierten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.734,61 +0,3% 144,20 +9,5%

S&P-500 6.738,44 +0,6% 39,04 +13,9%

NASDAQ Comp 22.941,80 +0,9% 201,40 +17,8%

NASDAQ 100 25.097,42 +0,9% 218,41 +18,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 23:48 % YTD

EUR/USD 1,1615 +0,0% 1,1613 1,1612 +12,1%

EUR/JPY 177,24 +0,5% 176,41 176,42 +8,3%

EUR/CHF 0,9239 -0,0% 0,9241 0,9241 -1,5%

EUR/GBP 0,8718 +0,3% 0,8695 0,8695 +5,1%

USD/JPY 152,60 +0,5% 151,91 151,91 -3,4%

GBP/USD 1,3322 -0,3% 1,3355 1,3356 +6,7%

USD/CNY 7,0973 -0,0% 7,0994 7,0994 -1,5%

USD/CNH 7,1247 -0,0% 7,1265 7,1264 -2,8%

AUS/USD 0,6511 +0,3% 0,6491 0,6490 +4,9%

Bitcoin/USD 110.065,45 +2,7% 107.144,65 107.208,55 +13,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,61 58,50 +5,3% 3,11 -15,8%

Brent/ICE 65,76 62,59 +5,1% 3,17 -14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.114,92 4.096,25 +0,5% 18,67 +56,3%

Silber 48,81 48,51 +0,6% 0,30 +68,2%

Platin 1.402,39 1.401,75 +0,0% 0,64 +60,1%

Kupfer 5,09 5,00 +1,9% 0,09 +23,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

