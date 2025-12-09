Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa - So reagieren die Aktien
Der US-Autoriese Ford hat mit dem französischen Autobauer Renault eine Partnerschaft zur Fertigung von zwei erschwinglichen Elektroautos für europäische Kunden vereinbart.
Werte in diesem Artikel
Die beiden von Ford Motor entworfenen und mit Renault entwickelten E-Automodelle der Marke Ford sollen in Douai in Nordfrankreich produziert werden, wie die Unternehmen mitteilten.
Das erste der beiden Fahrzeugmodelle werde voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. Die beiden neuen E-Autos markierten den ersten Schritt einer umfassenden neuen Produktoffensive von Ford in Europa. Trotz der Kooperation mit Renault blieben beide Marken klar getrennt, hieß es.
Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen
Außer der Partnerschaftsvereinbarung im Bereich E-Autos unterzeichneten Ford und die Renault-Gruppe eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bereich leichter Nutzfahrzeuge in Europa. Geprüft werden solle die Entwicklung und Herstellung leichter Nutzfahrzeuge beider Marken.
"Die strategische Partnerschaft mit der Renault Group ist ein wichtiger Schritt für Ford und unterstützt unsere Strategie, ein hocheffizientes und zukunftsfähiges Geschäft in Europa aufzubauen", sagte Ford-Konzernchef Jim Farley. "Wir haben große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Renault."
Es gehe darum, Ressourcen zu bündeln und schneller und effizienter zu werden angesichts der Konkurrenz aus China, sagte Farley bei der Vorstellung der Kooperation in Paris. "Wir wissen, dass wir in dieser Branche um unser Überleben kämpfen müssen, deshalb sind wir hier."
Ruf nach mehr Flexibilität bei Verbrenner-Aus
In der Diskussion um das sogenannte Verbrenner-Aus auf europäischer Ebene ab 2035 forderte Ford, die Ziele an die Realität anzupassen. Die Verbraucher müssten die Möglichkeit haben, Hybridfahrzeuge länger zu fahren - statt eines erzwungenen Wandels, für den sie nicht bereit seien, sagte Fords Europachef Jim Baumbick.
"Es geht darum, den Übergang für alle Verbraucher und Unternehmen attraktiver und erschwinglicher zu machen, die Nachfrage anzukurbeln, anstatt sie zu drosseln." Die Politik müsse für Kaufanreize für Elektrofahrzeuge sorgen sowie für eine Ladeinfrastruktur auch abseits der Stadtzentren in ländlichen Regionen.
Die Renault-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,85 Prozent auf 37,44 Euro, Ford-Titel haben nachbörslich an der NYSE 0,08 Prozent auf 13,15 US-Dollar gewonnen.
PARIS (dpa-AFX)
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ford Motor News
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.2025
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.2025
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.2025
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.2024
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.2024
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.2024
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|Renault Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Renault S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen