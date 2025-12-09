DAX24.142 +0,4%Est505.725 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,35 -0,2%Gold4.203 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest
Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Partnerschaft

Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa - So reagieren die Aktien

09.12.25 09:30 Uhr
Aktien fester: Ford startet E-Auto-Offensive - gemeinsam mit Renault und Fertigung in Frankreich | finanzen.net

Der US-Autoriese Ford hat mit dem französischen Autobauer Renault eine Partnerschaft zur Fertigung von zwei erschwinglichen Elektroautos für europäische Kunden vereinbart.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,13 EUR -0,05 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
37,11 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die beiden von Ford Motor entworfenen und mit Renault entwickelten E-Automodelle der Marke Ford sollen in Douai in Nordfrankreich produziert werden, wie die Unternehmen mitteilten.

Wer­bung

Das erste der beiden Fahrzeugmodelle werde voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. Die beiden neuen E-Autos markierten den ersten Schritt einer umfassenden neuen Produktoffensive von Ford in Europa. Trotz der Kooperation mit Renault blieben beide Marken klar getrennt, hieß es.

Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen

Außer der Partnerschaftsvereinbarung im Bereich E-Autos unterzeichneten Ford und die Renault-Gruppe eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bereich leichter Nutzfahrzeuge in Europa. Geprüft werden solle die Entwicklung und Herstellung leichter Nutzfahrzeuge beider Marken.

"Die strategische Partnerschaft mit der Renault Group ist ein wichtiger Schritt für Ford und unterstützt unsere Strategie, ein hocheffizientes und zukunftsfähiges Geschäft in Europa aufzubauen", sagte Ford-Konzernchef Jim Farley. "Wir haben große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Renault."

Wer­bung

Es gehe darum, Ressourcen zu bündeln und schneller und effizienter zu werden angesichts der Konkurrenz aus China, sagte Farley bei der Vorstellung der Kooperation in Paris. "Wir wissen, dass wir in dieser Branche um unser Überleben kämpfen müssen, deshalb sind wir hier."

Ruf nach mehr Flexibilität bei Verbrenner-Aus

In der Diskussion um das sogenannte Verbrenner-Aus auf europäischer Ebene ab 2035 forderte Ford, die Ziele an die Realität anzupassen. Die Verbraucher müssten die Möglichkeit haben, Hybridfahrzeuge länger zu fahren - statt eines erzwungenen Wandels, für den sie nicht bereit seien, sagte Fords Europachef Jim Baumbick.

"Es geht darum, den Übergang für alle Verbraucher und Unternehmen attraktiver und erschwinglicher zu machen, die Nachfrage anzukurbeln, anstatt sie zu drosseln." Die Politik müsse für Kaufanreize für Elektrofahrzeuge sorgen sowie für eine Ladeinfrastruktur auch abseits der Stadtzentren in ländlichen Regionen.

Wer­bung

Die Renault-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,85 Prozent auf 37,44 Euro, Ford-Titel haben nachbörslich an der NYSE 0,08 Prozent auf 13,15 US-Dollar gewonnen.

PARIS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Renault S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Renault S.A.

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Renault SellUBS AG
26.11.2025Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Renault NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025Renault NeutralUBS AG
24.10.2025Renault HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Renault OutperformBernstein Research
23.10.2025Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Renault BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Renault NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025Renault NeutralUBS AG
24.10.2025Renault HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Renault HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Renault HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Renault SellUBS AG
17.05.2024Renault SellUBS AG
23.04.2024Renault SellUBS AG
10.04.2024Renault SellUBS AG
14.02.2024Renault SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Renault S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen