Renault Aktie

33,99 EUR +0,19 EUR +0,56 %
STU
31,65 CHF +0,47 CHF +1,50 %
BRX
Marktkap. 10 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

09:51 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
33,99 EUR 0,19 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

09:51 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 Renault Overweight Barclays Capital
05.01.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Renault Sell UBS AG
mehr Analysen

