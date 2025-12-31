DAX 24.813 +1,1%ESt50 5.912 +1,1%MSCI World 4.481 +0,8%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 80.146 +2,6%Euro 1,1696 -0,2%Öl 61,59 +1,3%Gold 4.445 +2,7%
SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Renault Aktie

35,59 EUR -0,73 EUR -2,01 %
STU
33,01 CHF +0,11 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 10,48 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

15:21 Uhr
Renault Overweight
Renault S.A.
35,59 EUR -0,73 EUR -2,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller im Vergleich zu Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Unter den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,44%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

