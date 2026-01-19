DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Renault Aktie

31,51 EUR +0,24 EUR +0,77 %
STU
28,91 CHF -0,74 CHF -2,49 %
BRX
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:01 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
31,51 EUR 0,24 EUR 0,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe sein revidiertes Ziel für eine bereinigte Marge von rund 6,5 Prozent im vergangenen Jahr erneut bestätigt, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Für 2026 gingen die Franzosen weiterhin von einer Margenverwässerung aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,06 €		 Abst. Kursziel*:
25,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,77%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

