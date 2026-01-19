Renault Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe sein revidiertes Ziel für eine bereinigte Marge von rund 6,5 Prozent im vergangenen Jahr erneut bestätigt, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Für 2026 gingen die Franzosen weiterhin von einer Margenverwässerung aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
25,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,77%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
