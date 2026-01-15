DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Renault Aktie

30,73 EUR -1,27 EUR -3,97 %
29,21 CHF -0,43 CHF -1,46 %
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Renault Hold

08:11 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
30,73 EUR -1,27 EUR -3,97%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,88 €		 Abst. Kursziel*:
19,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:11 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
13.01.26 Renault Sell UBS AG
09.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
