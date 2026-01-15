Renault Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,88 €
|Abst. Kursziel*:
19,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|08:11
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG