Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt zum Ende des Dienstagshandels zu

09.12.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt zum Ende des Dienstagshandels zu | finanzen.net

NASDAQ Composite-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

NASDAQ Composite Index
23.576,5 PKT 30,6 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 23.576,49 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.504,61 Zählern und damit 0,175 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23.545,90 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23.616,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.449,73 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23.004,54 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 21.879,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.736,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,28 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 32,80 Prozent auf 4,94 USD), AXT (+ 17,70 Prozent auf 14,96 USD), Americas Car-Mart (+ 7,71 Prozent auf 27,53 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,29 Prozent auf 3,53 USD) und Nissan Motor (+ 6,82 Prozent auf 2,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil 3D Systems (-16,90 Prozent auf 1,77 USD), inTest (-6,52 Prozent auf 7,45 USD), Harvard Bioscience (-4,81 Prozent auf 0,72 USD), Baiducom (-4,71 Prozent auf 123,94 USD) und Century Casinos (-4,08 Prozent auf 1,41 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.855.904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,807 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen