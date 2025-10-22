SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
237,95 €
|Abst. Kursziel*:
21,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
236,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK