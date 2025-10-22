SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
237,95 €
|Abst. Kursziel*:
26,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
231,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,62%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|09:01
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK