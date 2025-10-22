DAX 24.114 -0,2%ESt50 5.655 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1596 -0,2%Öl 64,74 +0,6%Gold 4.099 +0,1%
SAP Aktie

231,45 EUR -6,45 EUR -2,71 %
STU
Marktkap. 279,97 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

08:31 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
231,45 EUR -6,45 EUR -2,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
237,95 €		 Abst. Kursziel*:
26,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
231,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,62%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
289,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

09:01 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:31 SAP Buy UBS AG
08:11 SAP Overweight Barclays Capital
08:01 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Bilanz SAP-Aktie nach Zahlen trotzdem stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen trotzdem stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro
Business Times SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
Benzinga SAP Stock Slips On Mixed Q3 Results: EPS Beat, Revenues Miss
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
Zacks SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Benzinga A Look Into SAP Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
Zacks Top Stock Reports for SAP, Novartis & Philip Morris
Benzinga Price Over Earnings Overview: SAP
