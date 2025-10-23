SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

SAP SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 241,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 241,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 244,30 EUR. Bei 239,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 235.152 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 17,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,70 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 15,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

