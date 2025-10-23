DAX24.115 -0,2%Est505.658 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

MARKT USA/Börsen zum Start stabil erwartet - Ölpreise schießen nach oben

23.10.25 13:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
180,54 EUR 0,86 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
231,10 EUR -16,75 EUR -6,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
365,40 EUR -13,75 EUR -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wenig verändert dürften die US-Börsen am Donnerstag in den Handel starten. Der sich wieder verschärfende Ton im Zollkonflikt zwischen den USA und China und der andauernde Shutdown dürften die Kauflust der Anleger weiter bremsen. Viele dürften sich auch in Erwartung der US-Verbraucherpreise für am Freitag zurückhalten. Die Daten, eine wichtige Entscheidungshilfe für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, werden wegen des mittlerweile rund dreiwöchigen Stillstands von Behörden mit Verspätung veröffentlicht. Am Berichtstag stehen konjunkturseitig nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem September auf der Agenda.

Wer­bung

Neue Sanktionen gegen Russland katapultieren die Ölpreise um über 5 Prozent nach oben, was Ölwerten Rückewind verleiht. US-Präsident Donald Trump hat die beiden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft mit Sanktionen belegt, um im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

Gold findet nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch, bedingt durch Gewinnmitnahmen, wieder etwas Zulauf. Am Anleihemarkt steigen die Renditen, wozu auch die stark steigenden Ölpreise beitragen dürften, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 3,99 Prozent. Der Dollar legt leicht zu. Für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent aufwärts, der Euro fällt auf 1,1591 Dollar.

Die Bilanzsaison der Unternehmen hat mittlerweile neben positiven auch einige negative Überraschungen gebracht. Jüngstes Beispiel ist Tesla. Der Elektroautohersteller meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Die Tesla-Aktie fällt vorbörslich um 3,1 Prozent.

Wer­bung

Gewinnmitnahmen könnten der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 6,8 Prozent sein. Das Unternehmen hat überraschend starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben, allerdings summiert sich das Kursplus in diesem Jahr schon auf 31 Prozent.

Honeywell International ziehen auf Nasdaq.com um über 4 Prozent an. Das Industriekonglomerat hat mehr verdient als geschätzt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
10:36Tesla SellUBS AG
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
08:01Tesla HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen