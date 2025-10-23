MARKT USA/Börsen zum Start stabil erwartet - Ölpreise schießen nach oben

Wenig verändert dürften die US-Börsen am Donnerstag in den Handel starten. Der sich wieder verschärfende Ton im Zollkonflikt zwischen den USA und China und der andauernde Shutdown dürften die Kauflust der Anleger weiter bremsen. Viele dürften sich auch in Erwartung der US-Verbraucherpreise für am Freitag zurückhalten. Die Daten, eine wichtige Entscheidungshilfe für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, werden wegen des mittlerweile rund dreiwöchigen Stillstands von Behörden mit Verspätung veröffentlicht. Am Berichtstag stehen konjunkturseitig nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem September auf der Agenda.

Wer­bung Wer­bung

Neue Sanktionen gegen Russland katapultieren die Ölpreise um über 5 Prozent nach oben, was Ölwerten Rückewind verleiht. US-Präsident Donald Trump hat die beiden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft mit Sanktionen belegt, um im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

Gold findet nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch, bedingt durch Gewinnmitnahmen, wieder etwas Zulauf. Am Anleihemarkt steigen die Renditen, wozu auch die stark steigenden Ölpreise beitragen dürften, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 3,99 Prozent. Der Dollar legt leicht zu. Für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent aufwärts, der Euro fällt auf 1,1591 Dollar.

Die Bilanzsaison der Unternehmen hat mittlerweile neben positiven auch einige negative Überraschungen gebracht. Jüngstes Beispiel ist Tesla. Der Elektroautohersteller meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Die Tesla-Aktie fällt vorbörslich um 3,1 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Gewinnmitnahmen könnten der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 6,8 Prozent sein. Das Unternehmen hat überraschend starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben, allerdings summiert sich das Kursplus in diesem Jahr schon auf 31 Prozent.

Honeywell International ziehen auf Nasdaq.com um über 4 Prozent an. Das Industriekonglomerat hat mehr verdient als geschätzt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)