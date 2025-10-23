AKTIE IM FOKUS 2: Tesla unter Druck - Gewinneinbruch
Werte in diesem Artikel
(neu: Kurs aktualisiert)
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Rekordquartal bei den Fahrzeugverkäufen kann die Anleger von Tesla am Donnerstag nicht über einen Gewinneinbruch hinwegtrösten. Der Kurs des Elektroautobauers sank im frühen New Yorker Handel um 3,7 Prozent, nachdem Tesla am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt hatte, dass der bereinigte Gewinn im dritten Quartal um gut 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lag.
Mit einem Gewinn von 50 Cent je Aktie habe Tesla die Analystenerwartungen verfehlt, urteilte etwa UBS-Experte Joseph Spak. Im vergangenen Quartal hatte der Technologieriese zwar so viele Autos wie noch nie verkauft. Doch dies konnte eine enttäuschende Marge nicht übertünchen. Philippe Houchois von Jefferies schrieb, die Profitabilität habe unter einigen nicht wiederkehrenden Einflüssen gelitten.
Börsianer sahen jedoch in einem Kostenanstieg den noch interessanteren Punkt. "Rekordausgaben für Forschung und Entwicklung spiegeln die Absicht von Tesla wider, alles auf Produkte der nächsten Generation zu setzen", schrieb Experte Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Dieser Ansatz belaste derzeit die Margen, untermauere aber die langfristige Innovationsgeschichte.
Jefferies-Fachmann Houchois erwähnte vor diesem Hintergrund, dass das angestammte Elektroauto-Geschäft längst nicht mehr die Bewertung von Tesla antreibe, die per Mittwochsschluss bei 1,45 Billionen Dollar lag. Es sei eher dafür verantwortlich, die notwendigen Barmittel zu generieren, die anderswo in zukunftsweisende Themen investiert würden. Spak von der UBS sieht Tesla auf dem Weg, sich vom Elektroautobauer in ein Künstliche-Intelligenz-Unternehmen zu verwandeln.
Die harten Zahlen basierten aber vorerst weiterhin auf den etablierten Auto- und Energiegeschäften, schrieb Spak weiter. Er hält im kommenden Jahr Fortschritte für wahrscheinlich, was Chancen in den Bereichen Robotik oder mit dem fahrerlosen Robotaxi betrifft. Tom Narayan von RBC hob hervor, dass angestrebt werde, letzteres noch in diesem Jahr in einigen Metropolregionen verbreitet einzusetzen. Im Geschäft mit humanoiden Robotern sieht er aber noch Herausforderungen.
Britzman glaubt, dass sich nun alle Augen bei Tesla auf den 6. November richten, wenn über das künftige Vergütungspaket von Firmenchef Elon Musk abgestimmt wird. Er sieht in dieser Entscheidung einen "entscheidenden Wendepunkt", denn eine Ja-Stimme würde die Grundlage schaffen "für eine der wahrscheinlich wichtigsten Perioden in der Unternehmensgeschichte"./tih/gl/mis/he
