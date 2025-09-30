DAX 24.374 -0,2%ESt50 5.647 +0,0%MSCI World 4.351 +0,6%Top 10 Crypto 16,64 +1,1%Nas 22.896 +0,2%Bitcoin 103.083 +0,3%Euro 1,1741 +0,2%Öl 64,63 +0,5%Gold 3.878 +0,5%
Tesla Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

16:31 Uhr
Tesla Underweight
Tesla
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 433,21		 Abst. Kursziel*:
-65,37%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 427,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-64,90%
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 285,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

