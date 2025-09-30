Tesla Aktie
Marktkap. 1,3 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Underweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 433,21
|Abst. Kursziel*:
-65,37%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 427,40
|Abst. Kursziel aktuell:
-64,90%
|
Analyst Name:
Ryan Brinkman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 285,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|16:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|16:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.